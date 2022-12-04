الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شابين فى حادث تصادم على الطريق الأوسطى بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شابان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية فى الطريق الأوسطي باتجاه قرية الزوامل التابعة بمركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزوامل المركزي بوصول كل من: محمد عبدالمقصود، 32 سنة، مقيم في قرية دهمشا التابعة لمركز مشتول السوق، جثة هامدة، محمد عبدالعزيز، 36 سنة، مقيم في مركز منيا القمح، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية- موتوسيكل- في الطريق الأوسطي في اتجاه قرية الزوامل التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع الشابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بعد وقوعه، وتم نقل جثتي المتوفيان إلى مشرحة مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مركز منيا القمح دراجة بخارية حادث تصادم مصرع وقوع مركز شرطة بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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وفاة شابين فى حادث تصادم على الطريق الأوسطى بالشرقية

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