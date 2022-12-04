«الأعلى للإعلام» ناعيًا مفيد فوزى: فقدنا رمزًا إعلاميًا كبيرًا

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد.

وأكد المجلس أن مصر فقدت إعلاميًا وصحفيًا كبيرًا ورمزًا من رموز الإعلام المصري والعربي، مضيفًا أن الفقيد كان له العديد من البصمات في التليفزيون والإذاعة والصحافة المصرية والعربية.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الإعلامية والصحفية، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.