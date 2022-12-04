الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استقبال 142 ألف طن سلع استراتيجية بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطًا ملحوظًا، حيث تم دخول وخروج عدد 48 سفينة إلى أرصفة مينائيّ الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 28 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول البضائع بدورها نشاطا كبيرا حيث تم تداول 142 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، وفيما يتعلق بالحاويات فقد  تم تداول حوالي 2800 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره ومتابعة المسطح المائي.

الإسكندرية الاستراتيجية الهيئة العامة لميناء الإسكندرية السلامة والصحة المهنية انتظام حركة الملاحة تداول البضائع مينائي الإسكندرية والدخيله

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