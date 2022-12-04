الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب يطالب وزير العدل بتطبيق نظام الفترة المسائية بالشهر العقارى بكفر الشيخ

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بإصدار المستشار عمر مروان، وزير العدل عدة قرارات وزارية بإتاحة العمل في 44 فرع توثيق موزعة على 20 محافظة وهي  القاهرة - الجيزة - بور سعيد - الشرقية - البحيرة -القليوبية - الإسكندرية - الدقهلية - الوادي الجديد - المنيا - بني سويف - أسوان - أسيوط - الفيوم - سوهاج - البحر الأحمر - الأقصر - السويس - الغربية - المنوفية خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً التي تشمل فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج.

وطالب "شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم بضرورة إصدار قرارات لتطبيق هذا النظام فى جميع المحافظات الأخرى وفى مقدمتها محافظة كفر الشيخ، خاصة أن هناك معاناة كبيرة لدى الجماهير فى تعاملاتهم اليومية مع مكاتب الشهر العقارى على مستوى المحافظة بسبب قلة عدد المكاتب وكثرة معاملات المواطنين مع المكاتب، مؤكدًا أن المستشار عمر مروان بدأ بالفعل فى تنفيذ ما تعهد به أمام مجلس النواب فى جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى إحداث تطوير وتحديث لمنظومة الشهر العقارى تخفيفًا من معاناة المواطنين خلال معاملاتهم مع مكاتب الشهر العقارى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام المسائى بمكاتب الشهر العقارى سيبدأ اعتبارًا من مساء اليوم 3/12/2022، وبنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة.

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشهر العقاري والتوثيق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار عمر مروان وزير العدل النائب السيد شمس الدين بوابة مصر الرقمية حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

وفاة الكاتب الكبير مفيد فوزى عن عمر 89 عامًا

انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى كفرالشيخ

حبس سائق «أتوبيس عين شمس» فى دهس 11 مواطنًا

الاستعلام عن صحة 5 مصابين إثر انفجار أسطوانة غاز بفيصل

تعرف على أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين

غارات جوية إسرائيلية على غزة.. وصواريخ من القطاع تجاه المستوطنات

جهود مصرية لمنع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود غزة