نائب يطالب وزير العدل بتطبيق نظام الفترة المسائية بالشهر العقارى بكفر الشيخ

أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بإصدار المستشار عمر مروان، وزير العدل عدة قرارات وزارية بإتاحة العمل في 44 فرع توثيق موزعة على 20 محافظة وهي القاهرة - الجيزة - بور سعيد - الشرقية - البحيرة -القليوبية - الإسكندرية - الدقهلية - الوادي الجديد - المنيا - بني سويف - أسوان - أسيوط - الفيوم - سوهاج - البحر الأحمر - الأقصر - السويس - الغربية - المنوفية خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً التي تشمل فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج.

وطالب "شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم بضرورة إصدار قرارات لتطبيق هذا النظام فى جميع المحافظات الأخرى وفى مقدمتها محافظة كفر الشيخ، خاصة أن هناك معاناة كبيرة لدى الجماهير فى تعاملاتهم اليومية مع مكاتب الشهر العقارى على مستوى المحافظة بسبب قلة عدد المكاتب وكثرة معاملات المواطنين مع المكاتب، مؤكدًا أن المستشار عمر مروان بدأ بالفعل فى تنفيذ ما تعهد به أمام مجلس النواب فى جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى إحداث تطوير وتحديث لمنظومة الشهر العقارى تخفيفًا من معاناة المواطنين خلال معاملاتهم مع مكاتب الشهر العقارى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام المسائى بمكاتب الشهر العقارى سيبدأ اعتبارًا من مساء اليوم 3/12/2022، وبنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة.