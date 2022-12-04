قبل رحيله.. ماذا تمنى مفيد فوزي من الحوار الوطني؟

تمنّى الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي الذي وافته المنية اليوم الأحد، أن يشهد الحوار الوطني مناقشات تنم عن علم وليس عن جهل أو غباء.

وأضاف فوزي- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، مع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»: «أتمنى أن يكون حواراً وطنياً فيه أمانة».

وقال مفيد فوزي إن كل فئات الشعب مسؤولة عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنّ الرئيس السيسي يمنح المواطنين طاقة إيجابية ويجيد قراءة الشعب بشكل جيّد. وأشار إلى أنّ الحوار الوطني يُعلي من قيمة المواطنة لا سيّما أن الرئيس السيسي سيشارك في هذا الحوار، لافتًا إلى أنّ الحوار يعني أن مصر تدخل بساتين الديمقراطية.

وفاة مفيد فوزي

وأعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عبر تويتر، عن وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض.

وكتب بكري: «أمضى مفيد فوزي ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان».

من هو مفيد فوزي؟

مفيد فوزي أحد أشهر الكتاب الصحفيين والإعلاميين المصريين، وهو من مواليد 19 يونيو 1933 بمحافظة بني سويف.

تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ ثم انتقل منها للتلفزيون.

تزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة، وأنجب منها ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي.

وخلال مشواره المهني، حاور العديد من المشاهير والرؤساء في مجالات السياسة والفن والأدب، وكان أول حوار تلفزيوني يجريه أمام الشاشة مع الأديب الراحل نجيب محفوظ.