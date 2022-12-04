رفع 420 طن مخلفات بأحياء الإسكندرية خلال يومين

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل باستمرار على رفع كفاءة منظومة النظافة ومستوى رضا الشارع السكندري عن منظومة النظافة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مدينة الإسكندرية نموذج يحتذى به في منظومة النظافة على مستوى المحافظات.

وفي إطار تكليفات المحافظ لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة بتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة، ورصد أماكن تجمعات المخلفات وإزالتها أولًا بأول، كثفت أحياء الإسكندرية حملاتها لأعمال النظافة ورفع 420 طن مخلفات بأحياء منتزة ثان ووسط وغرب خلال يومين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة، برفع نحو 208 طن من المخلفات من خلال حملات بيئية بشارع النبوي المهندس وبمساكن طلعت مصطفى، وبمحيط مدرسة الكويت، ومدرسة عبد السلام عبد الغفار، وشوارع الملك وشارع الجمعية بعزبة عرامة، خلف مارسيليا، ومنطقة الحرمين.

وقامت الأجهزة المعنية بحي وسط برئاسة عزة سعد، برفع نحو 50 طن مخلفات متنوعة من الشوارع بنطاق الحي، كما تم التشديد على استمرار أعمال النظافة والتطهير بصفة دورية خاصة في أماكن التجمعات.

وفي حي الجمرك وجه اللواء وليد البيلي رئيس الحي بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم لتوفير بيئة نظيفة وإظهار الحي بالمظهر الجمالي والحضاري، حيث تم رفع 6 نقلات مخلفات نخيل وأشجار من حديقة رأس التين، محمد عبده، سلامة موسى، الترسانة، وقصر رأس التين، مكتب الشواطيء، ميدان عرابي، كما تم رفع نقلة اتربة ناتج عن فتح الطريق بشارع خطاب.

وتابع السيد موسى رئيس حى العجمى، أعمال النظافة ورفع المخلفات من الجزيرة الوسطى بالطريق الساحلي أمام قرية النسور ومنطقة كرير تحت إشراف إدارة الرصد البيئى وقطاع أبو تلات بالتعاون مع شركة نهضة مصر.

وكثفت الأجهزة المعنية بحي غرب تحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، أعمال النظافة حيث تم رفع 25 طن مخلفات أتربة ورديم من شارع 218 وشارع البنا ومحور المحمودية البطئ، ورفع 2 طن مخلفات تقليم الأشجار من طريق القباري السريع.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان تحت إشراف محارب هيلع رئيس الحي، أعمال النظافة والتجريف وتفريغ حاويات القمامة، حيث تم رفع 138 طن مخلفات وقمامة بمنطقة الكابلات كما تم بعربية الجمع بقرى البنجر.