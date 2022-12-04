الكيلو بـ 180 جنيهًا.. أسعار النحاس في التعاملات الصباحية اليوم

واصلت أسعار النحاس ثباتها في الأسواق، حيث شهدت أسعار النحاس استقرارًا، اليوم الأحد، وفقًا لبورصة الأسعار العالمية، ويعتبر خام النحاس من أهم العناصر التي تأتي بعد الذهب، حيث يدخل في العديد من الصناعات ومنها صناعة الذهب.

وجاءت الأسعار بالجنيه المصري كالتالي:

– تراوح سعر كيلو النحاس الجديد من 140 إلى 180 جنيهًا.

– تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة من 65 إلى 80 جنيهًا.

– وسجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة 70 جنيهًا.

– وسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 40 جنيهًا.

– وسجل سعر طن النحاس الأصفر 40 جنيهًا.

– يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا.

– وسجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.