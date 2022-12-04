الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حفل ديور في الأهرامات.. مشاركة عالمية من نجوم الفن والأزياء (صور)

حفل ديور في الأهرامات
حفل ديور في الأهرامات

أطلقت شركة ديور الفرنسية العالمية، تحت سفح الأهرامات، أحدث خطوط الرجال لأزياء خريف 2023، والذي يعد حدثا فريدا لأنها المرة الأولى التي تقيم فيها الدار عرض ازياء في مصر منذ تأسيسها قبل 75 عاما.

Dior صممت  العرض بشكل مبهر وسط الحضارة الفرعونية التاريخية، حيث امتزجت الموضة الجديدة بجوار أروقة الأجداد.

شارك في الحفل عدد كبير من الفنانين العالميين، على رأسهم النجم روبرت باتينسون، نجم فيلم Batman الأخير، الذي يعد واجهة لبعض المواسم للعلامة التجارية الشهيرة.

 كما ضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين المصريين منهم المطرب محمد حماقي، والنجم أحمد حلمي والفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، ومطربي الراب ويجز ومروان بابلو، كما ضم الحفل الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي.

 

حفل ديور في الأهرامات
حفل ديور في الأهرامات
حفل ديور في الأهرامات
حفل ديور في الأهرامات
حفل ديور في الأهرامات
حفل ديور في الأهرامات
حفل ديور في الأهرامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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