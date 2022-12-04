حفل ديور في الأهرامات.. مشاركة عالمية من نجوم الفن والأزياء (صور)

أطلقت شركة ديور الفرنسية العالمية، تحت سفح الأهرامات، أحدث خطوط الرجال لأزياء خريف 2023، والذي يعد حدثا فريدا لأنها المرة الأولى التي تقيم فيها الدار عرض ازياء في مصر منذ تأسيسها قبل 75 عاما.

Dior صممت العرض بشكل مبهر وسط الحضارة الفرعونية التاريخية، حيث امتزجت الموضة الجديدة بجوار أروقة الأجداد.

شارك في الحفل عدد كبير من الفنانين العالميين، على رأسهم النجم روبرت باتينسون، نجم فيلم Batman الأخير، الذي يعد واجهة لبعض المواسم للعلامة التجارية الشهيرة.

كما ضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين المصريين منهم المطرب محمد حماقي، والنجم أحمد حلمي والفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، ومطربي الراب ويجز ومروان بابلو، كما ضم الحفل الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي.

حفل ديور في الأهرامات

حفل ديور في الأهرامات

حفل ديور في الأهرامات

حفل ديور في الأهرامات

حفل ديور في الأهرامات

حفل ديور في الأهرامات