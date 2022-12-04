وزير النقل: الرئيس السيسى طالب بعدم استيراد الأتوبيسات وشجع على صناعتها بالداخل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر في حاجة إلى وسائل مواصلات كثيرة، وفي السابق كنا نعتمد على استيراد وسائل النقل سواء السكة الحديد أو الأتوبيس، أو السيارات، وهذا لا يليق بالجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي طالب بعدم استيراد أتوبيسات من الخارج

وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الرئيس السيسي قبل مؤتمر المناخ "كوب 27" بـ6 أشهر طالب بعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج، وتشجيع صناعة الاتوبيس في الداخل، مشيرٍا إلى أن الوزارة عقدت مذكرات تعاون مع المصانع المصرية، لتفعيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار.

وأضاف أن القطاع الخاص المصري يصنع الأتوبيسات في مصر، خلاف الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنع، وفي اطار مواجهة التغيرات المناخية، سيتم تصنيع الأتوبيس الكهربائي والغاز بكثافة، وهذا الأمر ليس صعبًا.

ولفت إلى أن الرئيس استمع إلى المصنعين، وأخبرهم بأن مصر تسير في طريق الاعتماد على الذات، وعلى المصنعين أن يتوجهوا نحو التصنيع المحلي، لتوفير العملة والتصدير للخارج، والعمل على زيادة المكون المحلي في هذه الأتوبيسات.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة كامل هندسية متخصصة على أعلى مستوى لاختبار الاتوبيسات قبل التعاقد عليها، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تعاقدت على 140 أتوبيس كهربائي قبل مؤتمر المناخ لأول مرة، و120 أتوبيس غاز، معقبًا: "العالم كله في شرم الشيخ كان مبهورًا من انتشار الاتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، وانتشار محطات شحن الأتوبيس الكهربائي في شرم الشيخ".

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تعاقدت مؤخرًا على تصنيع 100 أتوبيس كهربائي في وزارة الإنتاج الحربي مع الاشتراك مع احد الشركات الخاصة، لافتا إلى أن هناك توجيهات بتشجيع المصنعين المصريين بالشراكة مع المصنعين العالمية بنسبة مكون لا تقل عن 45%.