الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير النقل: الرئيس السيسى طالب بعدم استيراد الأتوبيسات وشجع على صناعتها بالداخل

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

 قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر في حاجة إلى وسائل مواصلات كثيرة، وفي السابق كنا نعتمد على استيراد وسائل النقل سواء السكة الحديد أو الأتوبيس، أو السيارات، وهذا لا يليق بالجمهورية الجديدة. 

 

الرئيس السيسي طالب بعدم استيراد أتوبيسات من الخارج

وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الرئيس السيسي قبل مؤتمر المناخ "كوب 27" بـ6 أشهر طالب بعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج، وتشجيع صناعة الاتوبيس في الداخل، مشيرٍا إلى أن الوزارة عقدت مذكرات تعاون مع المصانع المصرية، لتفعيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار. 

 

وأضاف أن القطاع الخاص المصري يصنع الأتوبيسات في مصر، خلاف الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنع، وفي اطار مواجهة التغيرات المناخية، سيتم تصنيع الأتوبيس الكهربائي والغاز بكثافة، وهذا الأمر ليس صعبًا. 

 

ولفت إلى أن الرئيس استمع إلى المصنعين، وأخبرهم بأن مصر تسير في طريق الاعتماد على الذات، وعلى المصنعين أن يتوجهوا نحو التصنيع المحلي، لتوفير العملة والتصدير للخارج، والعمل على زيادة المكون المحلي في هذه الأتوبيسات. 

 

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة كامل هندسية متخصصة على أعلى مستوى لاختبار الاتوبيسات قبل التعاقد عليها، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تعاقدت على 140 أتوبيس كهربائي قبل مؤتمر المناخ لأول مرة، و120 أتوبيس غاز، معقبًا: "العالم كله في شرم الشيخ كان مبهورًا من انتشار الاتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، وانتشار محطات شحن الأتوبيس الكهربائي في شرم الشيخ".

 

 وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تعاقدت مؤخرًا على تصنيع 100 أتوبيس كهربائي في وزارة الإنتاج الحربي مع الاشتراك مع احد الشركات الخاصة، لافتا إلى أن هناك توجيهات بتشجيع المصنعين المصريين بالشراكة مع المصنعين العالمية بنسبة مكون لا تقل عن 45%. 

وزير النقل الرئيس السيسي عدم استيراد أتوبيسات الخارج السكة الحديد الجمهورية الجديدة

مواد متعلقة

وزير الطيران المدنى يناقش مع سفير كوريا الجنوبية التعاون بمجال النقل الجوى

وزير النقل يتفقد التجهيزات للتشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

وزير النقل يتفقد أعمال التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

رئيس جامعة سوهاج يتابع بدء تشغيل الأتوبيسات الجديدة لنقل الطلاب

قاسم يتحدث عن الأتوبيسات المستخدمة في نقل الوفود استعدادا «cop27» (فيديو)

كامل الوزير: لن نستورد الأتوبيسات الكهربائية

قبل قمة تغير المناخ.. «الحكومة» تستعد لتشغيل الأتوبيسات الكهربائية فى شرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

درجات الحرارة اليوم الأحد 4-12-2022 فى محافظات مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

سعر الدولار اليوم الأحد 4-12-2022 فى البنوك المصرية

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.. أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأحد 4-12-2022 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية لمنع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود غزة

إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

كواليس اعتقال 3 فتيات إحداهما 6 سنوات فى الأراضى المحتلة