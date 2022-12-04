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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 4-12-2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع الساعات الأولى الصباحية يشغل بال الكثير من المواطنين معرفة سعر الدولار اليوم الأحد 4/ 12/ 2022 في البنوك المصرية عبر محرك "جوجل"، مع استقرار سعر الدولار اليوم مقابل سعر الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة بمصر.

وجاء سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند مبلغ 24.51 للشراء، وقيمة 24.56 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي " cib" سجل مبلغ 24.55 جنيه للشراء، وقيمة 24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 4/ 12/ 2022 في البنوك المصرية

 وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عند مبلغ بقيمة 24.53 جنيه للشراء، وقيمة مبلغ 24.60 جنيه للبيع.

 

وجاء سعر الدولار اليوم الأحد 4/ 12/ 2022 فى البنوك كالتالي:


وصل اليوم الأحد 4/ 12/ 2022 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، وقيمة 24.56 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار اليوم الأحد 4/ 12/ 2022 فى بنك مصر:24.51 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار اليوم الأحد 4/ 12/ 2022 فى بنك الإسكندرية: 24.56 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الدولار اليوم الأحد 4/ 12/ 2022 فى البنك التجاري الدولي "cib"، قيمة: 24.55 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

وسعر الدولار اليوم الأحد 4/ 12/ 2022 في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.58 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

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