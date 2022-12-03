الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ختام ناجح لبطولة كأس رئيس الاتحاد للرماية بالقاهرة

حازم حسني رئيس الاتحاد
حازم حسني رئيس الاتحاد

حرص الاتحاد الدولي للرماية، برئاسة الإيطالي لوسيانو روسي، على تكريم عدد كبير من اللاعبين، خلال حفل ختام بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي التي استضافتها مصر على مدار الأسبوع الماضي.

وشهد الحفل تكريم كل من الفرنسية أوشين مولر الفائزة بذهبية مسابقة البندقية 10 أمتار ضغط هواء سيدات، والهولندي رودرناكش باتيل الفائز بذهبية مسابقة البندقيقة 10 أمتار ضغط هواء رجال.

وكرم لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، اللاعبة الألمانية دورين فينيكامب، بعد فوزها بذهبية المسدس 25 مترًا ضغط هواء، والإيطالية جيسيكا روسي بطلة منافسات "تراب" سيدات، والكرواتي جوسيب جلاسنوفيتش الفائز بذهبية منافسات "تراب".

وتم تكريم الألمانية أنا جانسين الفائزة بذهبية البندقية 50 مترًا 3 أوضاع سيدات والتشيكي بيتر نيمبورسكي الفائز بذهبية البندقية 50 مترًا 3 أوضاع رجال، والذي كرمه وليد الملاح.

وكرم حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، اللاعبة الفرنسية كاميل جيدرزجيسكي، صاحبة ذهبية المسدس 10 أمتار ضغط هواء، وكذلك الدنماركي جاسبير هانسن الفائز بذهبية منافسات "الإسكيت" رجال، وكرم الأمريكية كاتلين كونور الفائزة بمنافسات "الإسكيت" سيدات.

فيما تم تكريم الصربي دامير مايكيتش الفائز بذهبية المسدس 10 أمتار ضغط هواء والذي كرمه اللواء أيمن الجرجاوي رئيس نادي الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية.

وحصل حازم حسني في ذات الحفل على درع تكريم خاص من الاتحاد الدولي للرماية، نظرًا لجهوده الكبيرة في خدمة اللعبة على المستويين العالمي والإقليمي.

حازم حسني للرماية نادي الرماية نادي الرماية بمدينة مصر نادي الرماية بمدينة مصر الدولية

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