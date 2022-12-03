أسماء مخلوف: جولات ميدانية لمتابعة المشروعات بالسويس الجديدة

أكدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينه السويس الجديدة بأهمية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة مضيفًا أن تشهد منطقة عتاقة وتوسعاتها وكذا أيضًا المنطقة الحرة.

لم يخل هذا اليوم كغيره من يوميات جهاز مدينة السويس الجديدة من جولات ميدانية ولمحات حضارية تزيد المنطقة حيوية وجمالًا.



وفي نفس السياق تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز أعمال إدارة النظافة والتنمية تحت إشراف أيمن حسين، مدير إدارة التنمية ومحسن عادل مسئول إدارة التنمية.

حيث أشادت رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة بالجهد المبذول ووجهت بضرورة بذل المزيد لتظل المنطقة لوحة جمالية منذ الوهلة الأولى، حيث ميدان الجهاز ومرورًا بشوارعها النظيفة ومسطحاتها الخضراء.

على جانب آخر وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة بضرورة وضع اللوحات الاسترشادية استكمالًا للطابع الجمالي التنموي لشوارع مدينة السويس الجديدة.

حيث قامت إدارة التنمية بالجهاز تحت إشراف محسن عادل، مسئول إدارة التنمية بوضع اللوحات الاسترشادية للمدينة علي الطريق الساحلي، وذلك بهدف إضافة لمسة حضارية تتماشي وهذا الكيان الناشئ لخدمة شعب السويس العظيم.

وأشارت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة إلى اللوحة الاسترشادية معلقة: ليست مجرد لوحة استرشادية، إنما تحمل اسم مدينة السويس الجديدة إحدى أذرع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تحمل الخير لكل المصريين.

يذكر أن مدينة السويس الجديدة ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وموقعها يبدأ من نادي الرياضات البحرية بمنطقة الأدبية وحتى قرية ضي القمر وبعمق حتي محور30 يونيو.