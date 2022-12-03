مصرع طفل وإصابة آخر فى حريق «فرن بلدى» بالبحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ قليل، مصرع طفل بينما أصيبت ابنة عمه بإصابات بالغة إثر اندلاع حريق مروع نشب بفرن بلدى داخل شقة سكنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

كما تم نقل الطفلة المصابة للمستشفى لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بنشوب حريق بفرن بلدى شقة سكنية بقرية أبو الخاوى بدائرة مركز كوم حمادة ووجود متوفى ومصاب، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والإطفاء وتم السيطرة على الحريق.

وتبين بالفحص أن الحريق نشب بفرن بلدى داخل شقة بالطابق الثاني بمنزل ملك محمد عبد اللاه حشيش ٦٣ سنة مزارع .

أسفر الحريق عن وفاة الطفل محمد علاء محمد عبد اللاه حشيش ٤ سنوات (حفيد صاحب المنزل) إثر إصابته بحروق بأنحاء الجسم وإصابة بنت عمه الطفلة اسماء عماد محمد عبد اللاه ٥ سنوات بحروق متفرقة بالجسم بنسبة ٧٠ % تصادف تواجدهما للهو داخل الشقة.

وكشفت التحريات الأولية قيام والدة المجنى عليه ووالدة الطفلة المصابة بترك الفرن مشتعلا بعد قيامهما بإعداد الطعام مما تسبب فى تطاير النيران لكمية قش كانت بجواره واشتعال النيران ووقوع الحادث.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور.