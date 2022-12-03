السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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سعيد علي: منتخب المغرب جاء للدوحة وهو محدد أهدافه

سعيد علي
سعيد علي

قال الناقد الرياضي سعيد علي موفد جريدة الدستور للدوحة، إن مرحلة الجد في مونديال 2022 بدأت بعد انطلاق الدور الـ16، لافتًا إلى أن المنتخب الأمريكي لعب بشكل قوي، لكن الهولندي هو من نجح.

 

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن المنتخب الاسترالي يعتمد على القوى البدنية، وترقب مواجهة صعبة.

 

وأكد أن منتخب المغرب واحدا من المنتخبات التي جاءت للدوحة وتعرف ما الذي تريده، وأن كل شيء في المعسكر المغربي محسوب.

سعيد علي مونديال قطر مونديال 2022 مونديال قطر 2022 منتخب المغرب

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