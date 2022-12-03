استشاري تنمية مستدامة يكشف أسباب انخفاض أسعار الغذاء عالميا للشهر الثامن

قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية تسببت في تغيير سلوك الاستهلاك لدى المواطن في كل العالم.

دول العالم بدأت تقتنع بآثار التغيرات المناخية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “دول العالم بدأت تقتنع أن مشكلة التغيرات المناخية عالمية وأنهم ليسوا في منأى عنها وهذا وضح جدًا من خلال مؤتمر المناخ COP27”.

وأكد أن انخفاض أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الثامن على التوالي، وذلك بسبب أنه أصبح هناك تنوع في المعروض واقتناع باستبدال الأسواق الروسية في الغاز، وأن مرحلة الذعر الأوروبي من دخول الشتاء بدأت تهدأ خاصة بعد تدخل مصر واليونان والجزائر وإسرائيل في تصدير الغاز لأوروبا.

وأشار إلى أنه يأمل أن تظل الأسعار ثابتة تحت بند الاستقرار وما أتوقعه أن التجار في كل دول العالم إذا كان ما زال لديهم مخازن لحفظ تلك المواد الغذائية فسيتم اللعب في الأسعار ولكن نستبعد عودتها للارتفاع مرة أخرى.