نقيب المحامين يثمن دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في التدخل لحل أزمة الفاتورة الإلكترونية

ثمّن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، دور المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسعيهم الدؤوب والجاد في التواصل مع أطراف أزمة «الفاتورة الإلكترونية الضريبية» والعمل على حلها.



وتقدم نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالشكر لكافة المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين تقدموا بطلبات إحاطة عاجلة لسرعة احتواء الأزمة.



ودعا عبدالحليم علام، كافة الزملاء المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى سرعة الانضمام لزملائهم المحامين، والاستمرار في احتواء الأزمة، والدفع نحو حلها في أقرب وقت.

تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة ضد وزير المالية بسبب قرار إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدين أن القرار يحتاج إلى مراجعة ويجب إلغاؤه.



وتقدم، حتى الآن، 27 نائبا هم: "ضياء داود وأحمد الشرقاوي وعلاء عابد وعلي بدوي وأحمد عبد الحكيم دراج واللواء أحمد يحيى وعبد المنعم إمام وأحمد بلال البرديسي وصفوت النجار، وولاء التمامي، ومحمود قاسم وهشام سعيد وإيهاب رمزي وخالد أبو نحول ورقية الهلالي وسمر سالم ومحمد عبد الحكيم أبوزيد، وعلاء سليمان، ونبيل عسكر، وعلي أحمد علي ومحمد عزت عرفات وياسر الهواري وعلاء خير الله ومحمد عبد الحميد هاشم، عصام محمود عثمان وسليمان وهدان وأحمد فرغلى، وذلك بطلبات إحاطة ضد تسجيل المحامين في النظام مؤكدين عدم مشروعية ذلك".

وأعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب تقدمه بطلب إحاطة بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية.



وقال عضو مجلس النواب: ان إفتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بإمتياز، و كان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط.



وأضاف: لما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلى استلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون، لتحقيق العدالة فلا عداله بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال.

وأكمل: الأمر الذى حدا بى للتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشته على وجه السرعة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور السيد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور السيد نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم.