السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رمادى صريح

منى رءوف
منى رءوف

السكة ليه مابتبتديش بإسود؟! 

السكة ليه مابتبتديش بأبيض؟! 

وتحِد تُقل احتمالات الغلط والصح

إن كنت تنزع عنْهم التصنيف 

حَسّون/ غراب المغزى يبقى شريف 

شرط اكتمال المعنى بيطاردك 

مش ربنا هو اللى حط حدود 

ولا حال ما بين المَكْنى والمقصود 

الاختلاف بيعاير المختلف

ولا حد عارف أصلها من فين 

مُهلِك يا بين البين 

طبع الرمادى حزين 

ع المحشورين فى المنطقة المُبهَمَة

زى اللى رقصوا على السلالم سهو

لا هما فوق جنب اللى طالوا السما 

ولا هما واقفين ع التراب ثابتين

دول خلق عادى من رمادى الطين 

بيعيشوا عادى/ يموتوا عادى 

بدون أثر أو وَش

للجنة وردة وللجحيم القش

سلوتهم المفردة هى الإيمان بالحال 

لا يملكوا حق الدَبيب والزق

ولا الرحيل بسلام لو نطقوا كلمة «لأ» 

أبيض صريح

جايز ما كونش ملاك

إسود صريح

جايز ما كونش شيطان

مين علم الألوان تكون لهجة ودليل وقيود؟! 

مين قنن الموجود وقال شهوة؟! 

لو صِدْق نور الشمعة مابيهديش

كان أولى شمس الضُهر ماتخليش 

خطوك فريسة لقلة الرؤية

عينك تزوغ عن سكة الواضح

شمس العصارى رحيمة مابتعميش

شمس الغروب زى الشروق بالظبط

بتخَرّج المساكين من بين سنان الصهد

على برد روح الضِل 

فى الطَل عمر م حلم مات فى الطَل

الحلم بيموت فى البيوت والسجن

هنكمل الفورة لحد الليل 

هنكمل الفورة لحد الصبح 

هنكمل الفورة لأوان الفَرْح

هنكمل الفورة...

يلعب عيال الفكرة غُميضة

المستغمّى منُّهم شوّاف

والمستخبّى منُّهم متشاف

مقسوم ولازم تنجدى اللعبة

الدور عليكى يا حلوة يا شمسة 

نورك يقول خلاويص 

رد الأمل «لسه»

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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