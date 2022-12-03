تحالف الأحزاب يتقدم بمقترح تحت عنوان «التحديات.. والحلول» لعرضها على الحوار الوطنى

قال حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، إن تحالف الأحزاب المصرية شارك في كل محاور الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع قيادات الأحزاب وتم الاتفاق على أهم المحاور الاقتصادية، فالمحور الاقتصادي أساس الاستقرار السياسي والأمني.

جاء ذلك فى كلمته مع انطلاق فعاليات اجتماع التحالف الوطني للأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا بمقر حزب إرادة جيل لمناقشة المحور الاقتصادي، كأحد محاور الحوار الوطنى.



وأوضح أن الدولة المصرية اهتمت بالاقتصاد والزراعة والتصدير، فالتحالف جمع وجهات نظر الـ42 حزبًا فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، لا سيما انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار نتيجة الأزمات الاقتصادية، حيث الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا.



وأضاف، أن هناك بعض التحديات بمختلف قطاعات الصناعة، ومجال الزراعة، مشيرًا إلى أن مجال النمو الاقتصادي متاح حاليًا، بالرغم من التحديات. وأعرب رئيس حزب المصريين عن ثقته في قيادات مصر السياسية والنسيج الوطني القوي، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية ستكمل عملها لإعداد ورقة نهائية وتقديمها للتحالف الوطني. قائلًا: "نفخر كرجال وطنيين سياسيين وغير سياسيين بالمشاركة في الحوار الوطني في كل محاوره".

وأعلن رئيس حزب المصريين عن تقديم التحالف مقترحًا لعرض رؤية اللجنة الاقتصادية بالتحالف تحت عنوان (التحديات.. والحلول) وعرضها على الحوار الوطني.

وانطلق اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، بمقر حزب إرادة جيل، لمناقشة المحور الاقتصادي كأحد محاور الحوار الوطني.