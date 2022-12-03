السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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موفد «القاهرة الإخبارية» من الدوحة: منتخب البرازيل يعانى من إصابات.. والمونديال ملىء بالمفاجآت

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

كشف محمود شوقي، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» من الدوحة، عن تفاصيل استعدادات المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال شوقي عبر «القاهرة الإخبارية» السبت، إن الأجواء في قطر بعد انتهاء دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 تبدو أكثر إثارة رغم خروج بعض المنتخبات الكبرى، مشيرًا إلى أن الإثارة ستتجدد في دور الـ16.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من النجوم المشاركين في كأس العالم يريدون تحقيق لقب المونديال ودخول التاريخ من أوسع أبوابه.

وتابع: «بطولة كأس العالم قطر 2022 مليئة بالمفاجآت، وهي أيضًا بطولة الدموع والأحلام، الدموع تتمثل في خروج بعض المنتخبات مثل ألمانيا وبلجيكا، أما الأحلام تتمثل في منتخبات أخرى تسعى لحد كأس العالم».

سواريز يحمّل فيفا مسئولية خروج أوروجواي

وأكد شوقي أن بطولة كأس العالم قطر 2022 مختلفة في العديد من الجوانب، منها الجانب الفني الذي يزداد قوة، متابعًا: «منتخب البرازيل يعاني من إصابات مثل نيمار وجيسوس».

وأوضح أن مونديال قطر 2022 مليء بالمفاجآت مثل خروج منتخب أوروجواي، مشيرًا إلى أن لويس سواريز أصر على مهاجمة الحكام وتحميل فيفا مسئولية خروج أوروجواي وتصريحاته التي قال خلالها: «فيفا دائمًا يحارب أوروجواي».

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