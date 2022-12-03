تشكيل هولندا.. ديباى وجاكبو يقودان الهجوم أمام أمريكا

كشف لويس فان خال، المدير لمنتخب هولندا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أمريكا مساء اليوم السبت في إطار لقاءات دور الـ 16 بمنافسات كأس العالم 2022 بقطر.

يقود هجوم الطواحين في لقاء اليوم ممفيس ديباي وكودي جاكبو، بينما يقود خط الدفاع فيرجيل فان دايك.

تشكيل هولندا.. ديباي وجاكبو يقودان الهجوم أمام أمريكا

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

خط الدفاع: تمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان أكي.

خط الوسط: دينزل دومفريس، فرانكي دي يونج، مارتن دي روون، دافي كلاسين، داني بليند.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو.

وستكون هذه هي المواجهة الأولى بين المنتخبين في المونديال، لكنهما سبق أن لعبا العديد من المباريات الدولية الودية، بعيدا عن العرس العالمي الكبير.

وبعد اجتيازهما مرحلة المجموعات في المونديال القطري، يطمع المنتخبان في المضي قدما بالبطولة، لاسيما المنتخب الهولندي، الذي ما زال يبحث عن التتويج بلقبه الأول في البطولة، التي بلغ الدور النهائي بها 3 مرات.

وتأهل المنتخب الهولندي، الذي يشارك في المونديال للمرة الـ11 في تاريخه، لدور الـ16 عقب تصدره ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات السنغال والإكوادور وقطر برصيد 7 نقاط، عقب فوزه في لقاءين وتعادله في مباراة وحيدة.

واستهل منتخب هولندا، الذي اجتاز مرحلة المجموعات في جميع مشاركاته السابقة بكأس العالم، مبارياته في مونديال قطر 2022 بالفوز 2 - 0 على منتخب السنغال، قبل أن يتعادل 1 - 1 مع نظيره الإكوادوري في الجولة الثانية، ليختتم لقاءاته بالفوز 2 - 0 على المنتخب القطري.

ويسعى المنتخب الملقب بـ"الطواحين" لبلوغ دور الثمانية في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والخامسة في مشاركاته الست الأخيرة بالمسابقة.

وافتتح المنتخب الأمريكي مشواره في المونديال بالتعادل 1 - 1 مع منتخب ويلز، قبل أن يتعادل مرة أخرى بدون أهداف مع المنتخب الإنجليزي، ليحسم في النهاية صعوده للدور الثاني، بفضل فوزه 1 - 0 على منتخب إيران، ليثأر من خسارته أمام المنافس ذاته بنسخة المونديال عام 1998 في فرنسا.