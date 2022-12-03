خبير اقتصادي يكشف لـ«الدستور» عن 3 أسباب وراء ازدهار العلاقات المصرية الأردنية

أكد أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي أن العلاقات المصرية الأردنية مزدهرة بسبب التفاهم بين القيادتين السياسيين في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي والأردن الملك عبد الله الثاني وهي تتم في سياق مباشر عبر التحالف الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، ورغبة البلدين في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما.

وقال أبوبكر الديب في تصريح خاص لـ"الدستور" إن الزيارة تؤكد على طبيعة العلاقات المصرية الأردنية وتطورها بين البلدين.

وذكر أن البلدين عضوين مؤسسين في الجامعة العربية و‌منظمة المؤتمر الإسلامي و‌حركة عدم الانحياز، وعدة منظمات دولية أخرى ويعيش في الأردن جالية مصرية كبيرة يقدر عددها بحوالي 636,000 نسمة يشكلون واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالعالم بينما يبلغ عدد الأردنيين المقيمين في مصر حوالي 12,000 نسمة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العلاقات المصرية الأردنية تتميز بالتفاهم في الرؤى والأهداف حول ملفات المنطقة كما يرتبط البلدان بروابط اقتصادية وثيقة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي وتضرب العلاقات بينهما بجذورها في التاريخ منذ القدم مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني تجمعهما علاقة أخوية قائة على المحبة والاحترام المتبادل.

وأوضح أبوبكر الديب ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2021 نحو 775 مليون دولارًا.

وطالب بالاستفادة من الشراكة الصناعية التكاملية التي تربط المملكة وكل من مصر والامارات والبحرين والسعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي.

وأوضح أن استثمارات الأردنيين في مصر ارتفعت في عام 2019 إلى 47 مليون دولار، بما يعادل ضعف حجم الاستثمارات الأردنية في عام 2018، وفق البنك المركزي المصري.

وقال أبوبكر الديب ان الأردن يأتي في المرتبة الـ 24 من حيث الدول المستثمرة في مصر بإجمالي رؤوس أموال نحو 3.338 مليار دولار إذ يبلغ حجم فالاستثمارات الأردنية نحو 600 مليون دولار موزعة على نحو 2.032 شركة وهي توفر نحو 46.442 ألف فرصة عمل.

وأفاد الخبير الاقتصادي ان يصل حجم الاستثمارات المصرية في الأردن حوالي مليار دولار متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة في المملكة والبالغ عددها 499 شركة.