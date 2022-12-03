محمود حميدة يتصدر البوستر الرسمي لفيلم «مطرح مطروح»

الرقابة تمنح الفيلم تصنيف «جمهور عام»..

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي «مطرح مطروح»، البوستر الدعائي الرسمي للعمل تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال الفترة القليلة المقبلة، وتحديدا فى موسم رأس السنة 2023.

وتصدر النجم الكبير محمود حميدة، أحدث بوسترات الفيلم الدعائية، وظهر خلاله منفردًا، ومنحت لجنة المشاهدة للرقابة على المصنفات الفنية للفيلم تصنيف تحت فئة «جمهور عام»، والذى يشارك فى بطولته كل من النجم العالمي سكوت أدكنز، والفنانة شيماء سيف، والفنان كريم عفيفي، والفنانة ليلى أحمد زاهر.

بوستر مطرح مطروح

وأكد حميدة في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه يضع معايير لاختيار الشخصيات التي يقدمها، سواء سينمائيا أو دراميا قائلًا: «مهنتي أن أقدم شخصية تعيش مع السيد المتفرج؛ حقا أنا بطبيعتي أشعر بالارتياح عندما أقدم شخصية للسينما؛ وذلك لأن الوقت الزمنى لها محدود أي فعلها في الدراما المطروحة يكون في غضون ساعة ونصف أو ساعتين على الأكثر؛ أما الشخصية في المسلسل الحيز الزمني لها في الأحداث 20 ساعة أو أكثر، لذا يكون لديّ تخوف حول الشخصية التي أقدمها أو أرسمها إن لم تكن متماسكة وفي هذه الحالة لم يبق لها أثر، ولم أخجل عندما أقول إننى في هذا العمر أتخوف قبل تقديم أي عمل ويكون لديّ رهبة كبيرة جدا على شيء تمرنت عليه ألا وهو أنني أقدم شخصية تمشى في الزمن من بعدى».

مشهد من الفيلم

أحداث وأبطال «مطرح مطروح»

تدور أحداث فيلم «مطرح مطروح» في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بـ"بويكا" خلال الأحداث شخصية شاب أجنبي يتعارك مع عدد من صناع الفيلم، في إطار منِ الأكشن، حيث يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في العديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.

مشهد من الفيلم

ويضم الفيلم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الشباب، منهم محمود حميدة وكريم عفيفي وشيماء سيف وأوس أوس ومحمد السعدني وليلي أحمد زاهر، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت، محمدى القاضي والفيلم من تأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وانتاج محمد السبكي، وإخراج وائل إحسان.