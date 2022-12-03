خريطة احتفالات الكنائس المسيحية بعيد الميلاد المجيد لعام 2023

تستعد الكنائس المسيحية المختلفة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023، خلال شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023.

إذ تحتفل الطوائف الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيون والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد، وفقًا للتقويم الغربي، في الـ24 من ديسمبر 2022

ووفقًا لمصادر كنسية مُطلعة، قالت إن الكنائس الغربية الذي تتبع التقويم الغربي تتخذ إجراءات احترازية، خلال إقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، مساء 24 ديسمبر الجاري

أما الكنيسة الأسقفية بمصر، فيترأس المطران سامي فوزي مطران الكنيسة الإنجليكانية، احتفال ليلة عيد الميلاد في الـ24 ديسمبر الجاري في موعده الثامنة مساء.

وتقوم الكنيسة الأسقفية كعادتها توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر فيترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس عيد الميلاد المجيد، وفقَا للتقويم الغربي، صباح 25 ديسمبر الجاري، في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

ولفتت المصادر الكنسية أنه من المقرر أن يقدم البابا تواضروس الثاني، صباح 25 ديسمبر الجاري التهنئة بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، للأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، مُضيفًا: “كما من المقرر أن قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للأنبا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمقر بطريركية بكاتدرائية القديس نيقولاوس بمنطقة الحمزاوي بوسط القاهرة”.

أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فيترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد، في مساء 6 يناير 2023 المقبل، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن عيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.