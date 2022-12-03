السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ تخطيط عمراني: المدن الجديدة تستهدف تقليل حدة التكدس السكاني

التكدس السكاني
التكدس السكاني

قال الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني، إن مصر تعاني من التكدس السكاني منذ فترات طويلة، وبالتالي كانت مدن الجيل الأول تستهدف التمدن في الصحراء لسحب السكان والأنشطة الصناعية إلى هناك، ولكن كانت هناك مشكلات متعلقة باللوجسيتيات والنقل، حيث كانت هذه المدن بعيدة عن المدن القديمة، ولم تكن البنية التحتية للدولة تستوعب أو تتحمل نقل السكان من مدينة إلى أخرى بمنتهى السهولة، وكانت تلك من أهم مشكلات مدن الجيل الأول التي بدأ بناؤها في ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف خليل خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى المصرية: «ظهرت بعد ذلك مدن الجيل الثاني مثل دمياط الجديدة، وكانت النقلة فيها أفضل بعض الشيء، لأن البنية التحتية للدولة بدأت في أن تكون أكثر استقرارًا وثباتًا وقوة، وحصل جذب سكاني أكبر لهذه النوعية من المدن الجديدة».

لماذا الدولة فكرت في إنشاء مدن الجيل الرابع؟

وتابع: «بعد ذلك، ظهرت مدن الجيل الثالث مثل القاهرة الجديدة، أحدثت سحبًا كبيرًا من الكتلة السكانية من محافظة القاهرة، وقامت بحل جزء من مشكلة الهجرة التي كانت تحدث من المحافظات إلى القاهرة، لكنها سببت مشكلة لأنها زادت حجم مدينة القاهرة، وبالتالي كان التفكير في مدن الجيل الرابع».

المدن الجديدة المدن الجديدة الذكية التكدس السكاني مدن الجيل الرابع الذكية صباح الخير يا مصر برنامج صباح الخير يا مصر

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المنصورة الجديدة

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