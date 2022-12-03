صنَّاع «إيجار قديم» ينتهون من تصوير الحلقات الأخيرة (صور)

انتهى صنَّاع مسلسل «إيجار قديم» الذي يُعرض حاليًا على شبكة قنوات «ON» من تصوير أحداث العمل بالكامل صباح اليوم، داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وحرص نجوم العمل على الاحتفال بالتصوير بالتقاط الصور المختلفة، ومن المقرر أن يدخل المخرج طارق رفعت، معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة بالتزامن مع عرضه تليفزيونيًا.

ايجار قديم

مواعيد عرض مسلسل إيجار قديم

يعرض مسلسل "إيجار قديم" على شاشة قنوات ON، يوميًا من السبت إلى الأربعاء وهو من بطولة الفنان شريف منير، ومحمد الشرنوبي، وصلاح عبدالله، وفيدرا، وتعرض أولى حلقات المسلسل في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة ON E، ويعاد عرضه في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل كما يعاد في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويذاع مسلسل «إيجار قديم» أيضًا عبر قناة ON drama، في تمام الساعة العاشرة مساءً على أن يعاد في اليوم التالي بواقع مرتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساءً، وبدأ عرض المسلسل حصريًا على منصة watch it.

ايجار قديم

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.