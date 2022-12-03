السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 متهمين بالتعدى على مواطنين فى النزهة

جريدة الدستور

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بالتعدي على شخصين في منطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (سائق "مصابًا ببتر كلى بكف اليد اليسرى"- مدير مطعم "مصابًا بكدمة بالرقبة من الجهة اليسرى")، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، طرف ثان (3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول– مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس، بحوزة أحدهم "سلاح أبيض")، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حول أولوية الجلوس فى السيارة الأجرة "ميكروباص" قيادة السائق من الطرف الأول، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب، وقام على أثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بالتعدى بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته على "السائق"، محدثًا إصابته المنوه عنها وتلفيات بالميكروباص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤال "مدير المطعم" من الطرف الأول أيد ما سبق، كما أمكن ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بحوزة أحد المتهمين من الطرف الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رجال المباحث مديرية امن القاهرة منطقة النزهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

صور حادث تصادم مينى باص وسيارة نقل على طريق «الإسكندرية- مطروح»

تنفيذ 19 ألف مشروع بـ3 مليارات جنيه ضمن «مشروعك» فى الشرقية

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

استقرار أسعار النحاس فى الأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة