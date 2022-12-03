ضبط 3 متهمين بالتعدى على مواطنين فى النزهة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بالتعدي على شخصين في منطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (سائق "مصابًا ببتر كلى بكف اليد اليسرى"- مدير مطعم "مصابًا بكدمة بالرقبة من الجهة اليسرى")، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، طرف ثان (3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول– مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس، بحوزة أحدهم "سلاح أبيض")، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حول أولوية الجلوس فى السيارة الأجرة "ميكروباص" قيادة السائق من الطرف الأول، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب، وقام على أثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بالتعدى بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته على "السائق"، محدثًا إصابته المنوه عنها وتلفيات بالميكروباص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤال "مدير المطعم" من الطرف الأول أيد ما سبق، كما أمكن ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بحوزة أحد المتهمين من الطرف الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.