الحكم في إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية الوراق الإرهابية» اليوم

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، الحكم في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الوراق الإرهابية"، وذلك لاتهامه مع آخرين باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين.

كشف أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع آخرين لأنهما في يوم 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا وأدارا وآخر متوفى جماعة إرهابية فيما بينهم، والتي من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومنشآت الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.