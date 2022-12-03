«حدث ليلا».. مصرع عامل وطالب وسيدة وإصابة زوجها وأبنائهما في حوادث متفرقة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا"، والتي جاء أبرزها كالتالي:

مصرع عامل وطالب فى حادث سير بمنطقة "أم بيومي"

لقى عامل وطالب مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء عبورهما الطريق الدائري، اتجاه الجيزة، بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، باصطدام سيارة نقل بعاملين أثناء عبورهما الطريق الدائري، اتجاه الجيزة، بمنطقة أم بيومي دائرة المركز وإصابتهما بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، ومصرعهما على الفور.

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائهما في انقلاب سيارة بمصرف ببني سويف

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف بمدخل قرية بهبشين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائهما الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى.

البداية بتلقي اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بمصرع زوجة وإصابة زوجها واثنين من أبنائهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف بمدخل قرية بهبشين بمركز ناصر ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى.

ضبط 343 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة بالمحافظات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (305) قضايا مواد مخدرة بإجمالى 343 متهما.

وضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت (80,139 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (52,390كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (12,136 كيلو جرام)، كمية من مطحون زهرة الأفيون وزنت (25 كيلو جراما)، كمية من مخدر الآيس وزنت (5,638 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (4,970 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,090 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (1,311 كيلو جرام)، كمية من مخدر هيدرو وزنت (1,150 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام)، (13) زجاجة كيتامين، و(24810) أقراص مخدرة.

ضبط 10 سائقين تعاطوا مخدرات أثناء القيادة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال فحص السائقين عن فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

إحباط بيع 705 أطنان أرز شعير فى السوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (75) قضية بمضبوطات بلغت (705,991 طن "أرز شعير").

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.