موسكو: الطلب على النفط الروسى سيستمر رغم فرض سقف للأسعار

قالت السفارة الروسية في واشنطن، في تعليق نشرته أمس الجمعة: إن موسكو لا يساورها أدنى شك في أن الطلب على النفط الروسي في السوق العالمية سيستمر حتى بعد فرض سقف لسعره من قبل بعض الدول.

وأضافت السفارة، وفقًا لما نقلته روسيا اليوم: "سيعزز هذا التصرف حالة عدم اليقين وارتفاع التكاليف على مستهلكي المواد الخام، علاوة على ذلك لا يوجد أي بلد محصن الآن من فرض سقف على صادراته لأسباب سياسية".

وذكرت السفارة أنه بتنفيذ مثل هذه الخطوات، تحاول الدول الغربية تعديل "المبادئ الأساسية لعمل الأسواق الحرة" وفقًا لمصالحها وغاياتها.

الصين تعلن استعداداها لتعزيز التعاون ‏مع روسيا

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هو تشون هوا، إن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون ‏مع روسيا في القطاعات التقليدية والجديدة بما فيها العلوم والتكنولوجيا.

وشارك نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا، في رئاسة الدورة الـ26 للجنة الاجتماعات الدورية بين رئيسي الحكومتين الصينية والروسية عبر الفيديو.

وقال تشيرنيشينكو، وفقًا لما نقلته روسيا اليوم: إن التعاون الروسي الصيني في شتى المجالات شهد زخمًا تنمويًا سليمًا، وأكد أن روسيا مستعدة لبذل جهود مشتركة مع الصين لدفع التعاون الثنائي قدمًا، وتقديم إسهامات جديدة لتنمية العلاقات بين البلدين.

غروسى: المفاوضات جارية لتنظيم لقاء مع بوتين

وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن المفاوضات جارية لتنظيم لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال "غروسي" خلال مؤتمر "حوارات البحر الأبيض المتوسط" في مدينة روما: "أتطلع إلى الاجتماع المرتقب، لا أعرف بالضبط متى سنواصل المفاوضات وسأحتاج إلى مقابلة الرئيس الروسي مرة أخرى".