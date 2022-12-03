السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة الطاقة الذرية: اتفاق قريب لتأمين محطة زابوروجيا النووية

محطة زابوروجيا النووية
محطة زابوروجيا النووية

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، إن اتفاقاً يهدف إلى حماية محطة زابوروجيا للطاقة النووية بات قريب المنال.

 

وتعرضت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي استولت عليها روسيا بعد وقت وجيز من غزوها أوكرانيا، إلى قصف متكرر، مما أثار استنكار الوكالة التي دعت إلى إنشاء منطقة آمنة حول موقع المحطة.

 

وقال رافائيل جروسي مدير الوكالة في مؤتمر بروما: "نحن بصدد إبرام الاتفاق، الآن لدينا مقترح على الطاولة يهدف بكل بساطة إلى إيقاف حماقة قصف أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا". وأضاف "هذا جارٍ، لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء".

 

وكانت وكالة الإعلام الروسية، قالت في وقت سابق، نقلاً عن الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة النووية المملوكة للدولة (روساتوم) إن موسكو وضحت موقفها من إنشاء منطقة آمنة حول المحطة وأنها في انتظار الرد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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