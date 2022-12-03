مدرب سويسرا بعد التأهل إلى ثمن نهائى المونديال: البرتغال لن تكون سعيدة باللعب أمامنا

علّق مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، على تأهل فريقه المثير إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتأهل منتخب سويسرا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأخيرة خلف البرازيل.

وقال مراد ياكين في تصريحات عقب المباراة: "أهنىء الفريق بأكمله لقد نجحنا في الوصول إلى دور الـ16 بعد أداء مثالي".

وأضاف: "لقد كانت مباراة غريبة رأينا القيادة والجماعية، لاعبونا الأكثر خبرة شجعوا الفريق على طول الطريق".

وعن المواجهة المرتقبة أمام البرتغال في ثمن النهائي، قال مراد ياكين: "المنافس لن يكون سعيدا باللعب ضدنا".