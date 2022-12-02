حمدي البطران لوعاظ الأوقاف: «خطبة الجمعة فرصة لتوعية الناس.. استغلوها»

قال الروائي الكبير حمدي البطران، إن خطبة الجمعة مناسبة فرصة مناسبة لتوعية الناس، والخطبة لها موضوع محدد سلفًا، لكننا نجدها موضوعات عرفناها وحفظناها، وفي ظل الغلاء وارتفاع الأسعار الذي خلق نوعًا من الاحتكار والجشع والفساد، كنا ننتظر من وعاظ الأوقاف أن يحدثوا الناس عن مصير محتكري السلع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "نشتري سلعة من تاجر، نلاقي التاجر الثاني يبيعها بسعر آخر، كل تاجر يبيع بمزاجه، وزير التموين وعد أن كل سلعة مكتوب عليها سعرها، والشركة من حقها تسعر لكن تلتزم بالسعر".

رسالة من روائي لوعاظ الأوقاف: شبعنا حديث عن عذاب تارك الصلاة

ووجه “البطران” رسالة، لوعاظ الأوقاف: "بتقولوا حاجات سمعناها كلها، فضائل رجب، العشر الأواخر من محرم، عذاب القبر وعذاب تارك الصلاة، شبعنا من شرحها، نحن في ظروف تحتم علينا تغيير مسار الدعوة، نعرف أن تارك الصلاة هيتعذب، لكن هيتعذب أكثر منه مستغل حاجة الناس، وعلى الوعاظ أن يعرفوا هموم المواطنين".