الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو المحافظين: التضخم فى بريطانيا هو الأعلى منذ 40 عامًا

جريدة الدستور

قالت سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن التضخم في بريطانيا هو الأعلى الآن، منذ 40 عامًا، وهذا بدوره أثر على الموازنة وخطط الإنفاق. 

وأضافت "الأطرش" خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج 10 داونينج ستريت، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن أن ننسى ما حل بنا خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن وجود كورونا ضربة قاصمة لأي بلد، حيث أخذها المحافظون على عاتقهم وكانت الدولة الكبيرة الوحيدة التي استطاعت أن تعطي لقاح كورونا لـ70% من المواطنين.

وأكدت أن كل ذلك يعتبر تكاليف كثيرة جدًا، حيث أثرت هي والطاقة والتضخم الموجود، والركود الاقتصادي في العالم والحرب الروسية الأوكرانية، كل ذلك أدى إلى وصول بريطانيا إلى هذا المكان.

وأشارت إلى أنه في عهد كاميرون كنا في العهد الذهبي لوجودنا، لافتة إلى أن ليز تراس فشلت فشلًا ذريعًا في الموازنة المصغرة التي عرضتها في فترة حكمها، حيث كانت تضم قرارات صعبة التنفيذ.  
 

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