مدير محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة: تعمل وفق أحدث النظم العالمية

قال المهندس محمد فارس، مدير محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة، إن المحطة صرحٌ كبير بمدينة المنصورة الجديدة، وهي أول وأكبر محطة تحلية بشمال الدلتا بطاقة 20 ألف متر مكعب بالمرحلتين الأولى والثانية.

وأضاف فارس، خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه تم بدء التنفيذ بالمحطة في مايو 2019، وإنشائها على مساحة 11 وربع فدان، لافتًا إلى أن كل العاملين بذلوا جهدًا كبيرًا بالمحطة.

وأوضح مدير محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة، أن المحطة تعتبر من أحدث التكنولوجيا من حيث المعدات الموجودة بها، كما أننا نضخ المدينة بطاقة 40 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى أن المرحلة نفذت أعمالًا بحرية بأيادٍ مصرية خالصة، بعدد أفراد لا يقل عن 600 فرد بين مهندس وفني وعامل أثناء عملية التنفيذ.

ولفت مدير محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة، إلى وجود 50 مهندسًا وفنيًا قائمين على تشغيل المحطة، مؤكدًا أن المحطة وفرت العديد من فرص العمل، بالإضافة لاكتساب الخبرات في الكهروميكانيكية، كما أن الأعمال البحرية نفذت بأيادٍ مصرية بشركة وطنية من الشركات العاملة في قطاع البترول.