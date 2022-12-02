الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 أداروا مركزًا لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى القاهرة

المتهمين
المتهمين

نجح رجال الأمن في ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة، و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم استهداف المركز المُشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  وهم 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"مقيمين بمحافظة القاهرة. 

- حجز 75 من متعاطي المواد المخدرة بدون ترخيص 

 وتبين وجود 75 شخصا بداخل المركز المُشار إليه من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدي عليهم بالضرب والسب. 

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر ومدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها بدون إستشارة طبية"- هاتفى محمول "خاصة بالمتهمين"- عدد 3 سجل دفتري لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء– مجموعة من الحبال تستخدم فى تكبيل النزلاء). 

 كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص– مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية– مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص– عدم وجود تجهيزات طبية– عدم توفير وسائل السلامة الصحية)، وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

 

الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث الضرب والسب الصحة النفسية الشرطة المتخصصة المواد المخدرة تحريات الإدارة تعاطي المواد المخدرة

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المنصورة الجديدة

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