الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم بالأسواق

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الجمعة 2 ديسمبر استقرارًا نسبيا.

 

- أسعار أعلاف الدواجن

 

 سجل أسعار العلف بادى 23% اليوم 17500 جنيه للطن.

 

سجلت أسعار طن العلف نامي 21% 17300 جنيه للطن.

 

 سجلت أسعار  العلف ناهى 19% 19650 جنيهًا للطن.

 

 سجلت أسعار طن العلف بادي نامي 16900 جنيه للطن.

 

سجلت أسعار طن العلف بياض 18% 14450 جنيها للطن.

 

 سجلت أسعار طن العلف بياض 17% 14950 جنيها للطن.

 

سجلت أسعار طن العلف بياض 16% بـ14450 جنيها للطن.

 

سجلت أسعار علف بياض 14% بـ14800 جنيه للطن.

 

 - أسعار الذرة الصفراء 

 

 سجلت أسعار الذرة الأرجنتيني 10800 جنيه للطن.

 

سجلت أسعار الذرة البرازيلي 10800 جنيه للطن.

 

سجلت أسعار الذرة الأوكراني 10500 جنيه للطن.

 

سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة إنتاج محلي بـ1300 جنيه للطن.

 

سجلت أسعار إردب الذرة الشامية بـ1350 جنيهًا للطن.

 

- أسعار الفول الصويا

بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 33000 جنيه للطن. 

 

وسجل أسعار كسب صويا محلى 44%: 27500 جنيه للطن. 

 

سجل أسعار كسب صويا 46% محلى: 28000 جنيه للطن. 

 

سجل أسعار صويا فول فات بذرة مستوردة: 25000 جنيه للطن. 

 

وسجل أسعار صويا فول فات بذرة محلي: 33000 جنيه للطن. 

 

وسجل أسعار صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة: 26700 جنيه للطن. 

 

سجل أسعار صويا هاى فات 43% بذرة محلية: 20900 جنيه للطن.

 

سجل أسعار كسب عباد +36%: 12000 جنيه للطن.

 

سجل أسعار جيلوتين مستورد: 32000 جنيه للطن. 

 

سجل أسعار جيلوتين محلي: 31800 جنيه للطن.

 

أسعار ردة بران محلى 7300 جنيه للطن.

بلغ سعر النخالة الخشنة 7700 جنيه للشيكارة.

سجل سعر حمل تبن القمح الجديد 630 جنيهًا.

- أسعار الذرة الصفراء - أسعار أعلاف الدواجن - أسعار الفول الصويا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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