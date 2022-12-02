كشف ملابسات وفاة شاب داخل مركز لعلاج الإدمان

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من نزلاء مركز لعلاج الإدمان في منطقة البراجيل بأوسيم، لكشف ملابسات وفاة شاب من نزلاء المركز، حيث نفوا اعتداء أي شخص عليه، وأنهم فوجئوا بوفاته بعد تعرضه لحالة إعياء.

وتحفظ رجال المباحث على مدير المركز، لمناقشته حول تعرض الشاب لاعتداء من عدمه، ومدى التزام القائمين على المركز بالاشتراطات الخاصة بإدارة مراكز علاج الإدمان، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وفاة شاب داخل مركز لعلاج الإدمان فى البراجيل، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شابا من متعاطي المواد المخدرة تم إيداعه المركز، لقى مصرعه، وبمناظرة الجثة لم يتم العثور على أي إصابات ظاهرية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.