الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكندوز بـ 160 جنيه.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة

اللحوم
اللحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، وجاءت سعار اللحوم الكندوز بين 160 و190 جنيهًا للكيلو، و أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 170 و180 جنيهًا للكيلو، وكانت الأسعار كالتالي.

- أسعار اللحوم

أسعار اللحوم الكندوز بين 160 و190 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 170 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الضاني تراوحت بين 180 و210 جنيهات.

أسعار الكبدة البلدي تراوحت بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكبدة الضأن تراوحت بين 170 و200 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم الجملي تبدأ من 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار السجق البلدى تراوحت بين 150 و160 جنيهًا للكيلو.

أسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 160 و170 جنيهًا للكيلو.

أسعار عرق التربيانكو تراوحت بين 150 و170 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المفرومة تراوحت بين 130 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار كيلو كباب الحلة تتراوح بين 160 و200 جنيه للكيلو.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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