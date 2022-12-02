مقتل 44 مسلحا من جماعة بوكو حرام فى نيجيريا

تمكنت القوات الأمنية النيجيرية من قتل 44 مسلحا من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية شمالي البلاد بين 17 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبحسب تصريحات أدلى بها الخميس مدير العمليات الإعلامية في وزارة الدفاع النيجيرية موسى دانمادامي، تم قتل الإرهابيين في ولاية بورنو شمالي البلاد من خلال عمليات برية وجوية.

وأشار دانمادامي إلى إلقاء القبض على 47 مسلحا من الجماعة الإرهابية، والإفراج عن 10 رهائن.

و"بوكو حرام" تنظيم نيجيري مسلح تأسس في يناير/كانون الثاني 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن في مارس 2015 ارتباطه بـ"داعش".