الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

للاحتفاء بمسيرته الفنية.. «سينما وودى آلن» بمؤسسة نظر للمعارف والفنون

وودي آلان
وودي آلان

للاحتفاء بمسيرته الفنية، تنظم مؤسسة نظر للمعارف والفنون، أمسية سنمائية تحت عنوان «سينما وودي آلن»، وذلك في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر الجاري.

وتتضمن الأمسية التي يقدمها ويديرها الناقد السينمائي عصام زكريا، التطرق إلى أهم المحطات الفنية في مسيرة وودي آلن السينمائية الحافلة، ومحطاته الفنيّة التي تغيّرت عبر الزمن.

وعقب انتهاء الندوة، تقدم ثلاثة عروض على مدار ثلاثة أسابيع، من أعمال سينما وودي آلن، والتي يجمع بينهم تيمة الحب والعلاقات العاطفية الغالبة على سينما وودي آلن ولكن من منظور مختلف.

والأفلام الثلاثة التي تعرض بمؤسسة نظر للمعارف والفنون، للمخرج الأمريكي وودي آلن هي: "Manhattan"، من إنتاج العام 1979، وفيلم “Annie Hall “ إنتاج عام 1977، بالإضافة إلى فيلم ”Love and Death”، من إنتاج عام 1975.

تأتي الاحتفالية السينمائية بالمخرج وودي آلن، بالتزامن مع ذكري ميلاده السابعة والثمانين، حيث ولد آلن في العام 1935، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

خاض وودي آلن جل الأشكال الفنية ومارسها، فقد مارس الإخراج والتأليف السينمائي، وعزف موسيقي الجاز، بدأ حياته كممثل ستاند آب كوميدي علي مسارح برادواي.

بدأ وودي آلن مسيرته الفنية من خلال فيلم "Take the Money and Run" والذي أخرجه في العام 1969.

وفاز فيلمه "Midnight in Paris"، بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، ومن أشهر أفلامه: "آني هال" عام 1977، "منتصف الليل في باريس" 2011، "يوم ممطر في نيويورك" 2019، "فيكي كريستينا في برشلونة" 2008، "نقطة المباراة" 2005، وهو من أفلام الإثارة والغموض النفسية، والذي تتبع قصته، طموحات شاب ينتمي إلى أسرة فقيرة، لكن طموحاته بلا حدود. 

كما يتتبع الفيلم قصة الصداقة التي ربطته بإحدى العائلات فاحشة الثراء، وكيف استطاع أن يوقع خطيبة ابنهم الوحيد وهو صديقه في الوقت نفسه في حبائله، إلى أن تقطع علاقتها به، علاقة الحب الآثمة هذه التي تنتهي بجريمة قتل، استطاع الشاب أن يحبك تفاصيلها ويخرج منها دون أية محاكمة أو عقاب، ويعد الفيلم من أروع أفلام وودي آلن المتكئة على الغور في أعماق النفس البشرية وتشريحها من خلال نظريات التحليل النفسي لـ سيجموند فرويد.     

للاحتفاء بمسيرته الفنية سينما وودي آلان بمؤسسة نظر للمعارف والفنون الناقد السينمائي عصام زكريا فيلم منتصف الليل في باريس

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