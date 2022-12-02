منة فضالى: مسلسل مشوار الونش مختلف وشيق ومتحمسة لعرضه

أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها وتحمسها الشديد لعرض مسلسل “مشوار الونش”، والذي تشارك في بطولته بجانب الفنان محمد رجب ونخبة من الفنانين.

وقالت "منة" في تصريح للدستور إنها تجسد شخصية مسيحية كاثوليكية لأول مرة خلال مسيرتها الفنية، مؤكدة أن المسلسل مختلف وبه أحداث شيقة وتحمل العديد من المفاجآت، متمنية أن العمل ينال إعجاب الجمهور، معربة عن سعادتها لتعاونها مع الفنان محمد رجب وكل فريق العمل.

وأضافت أن السيناريو قوي وجديد مما جعلها لم تتردد لحظة للموافقة على المشاركة في العمل، مشيرة إلى أن المخرج اسماعيل فاروق يعد من المخرجين المتميزين والي يعي جيدًا لما يفعله، ويستطيع إخراج أفضل ما لدى الممثل، بالاضافة إلى حرصه على خروج العمل على أكمل وجه.

مسلسل "الونش" مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.

وفى نفس السياق يغنى المطرب عمر كمال أغنية تتر البداية والنهاية للمسلسل وتحمل الأغنية اسم "اختيار" وهى من غناء عمر كمال فى أول تعاون بينه وبين هيثم ‏نبيل، من كلمات كريم سامى وتوزيع زووم وألحان هيثم ‏نبيل، وعلق عمر كمال على غنائه تتر العمل وكتب على حسابه بموقع انستجرام :"اتشرفت بغناء تتر البداية والنهاية وهتسمعوا حاجة تعجبكم".

يذكر أن محمد رجب غاب عن تقديم مسلسلات جديدة العام الماضى، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

وكان آخر أعمال محمد رجب، مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى