الرئيس السيسى: «كونوا مطمئنين على بلدكم.. والمعركة منتهتش»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، قرية الحصص في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وخلال الجولة تبادل الرئيس الحديث الأبوي مع أبناء محافظة الدقهلية، حيث قال الرئيس السيسي: “كل سنة وانتو طيبين وأهل الدقهلية وخير في سلام وأمان ولازم تكونون مطمئنين على بلدكم مصر خلوا بالكم إن لما بقول أكرمتموني هنا وبقول إن أنتم جبرتم خاطري، انتوا هتلاقوا دايماً على مدار الشهور اللي فاتت واللي جاية كلام كتير أووي يقلقكم ويخوفكم، الصراع والمعركة منتهتش، ليعقب أحد الحاضرين :”إحنا معاك يا ريس وإحنا وراك".

وتابع الرئيس السيسي: "بقول كده ليه في دايما محاولة هما دايما عايزين الناس عايشه في قلق يخوفونهم ويقلقوهم يا ترى هيحصل إيه، وانتوا لازم تكونون فاهمين هيريحك ليه هو انت سلمت له أو سكت عليه هما مش واخدني خصم ولا الحكومة خصم، بقت مصر خصم بشعبها خصم لو الناس تفهم".

كان الرئيس السيسي قد افتتح صباح اليوم، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، وتفقد قرية الحصص بمركز شربين، إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".

