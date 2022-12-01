الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر الجديد لدى السودان يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس السيادى الانتقالى

سفير مصر مصر الجديد
سفير مصر مصر الجديد لدي السودان

قدم السفير هاني صلاح أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى جمهورية السودان، إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني.

ونقل السفير المصري تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشقيقه البرهان، مشيرًا إلى تطلعه لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، وتوطيد أواصرها خلال فترة عمله بالسودان.

من جانبه، طلب البرهان نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس السيسي، معربًا عن دعمه السفير المصري خلال أداء مهمته في السودان، ومؤكدًا على خصوصية العلاقات الأزلية التي تربط بين البلدين.

سفير مصر مصر الجديد لدي السودان
سفير مصر مصر الجديد لدي السودان
مصر السودان سفير مصر السيسي المجلس السيادى الانتقالى

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