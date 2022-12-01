الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«نتفليكس» تُعلن موعد عرض مسلسل هاري وميجن الوثائقي

الأمير هاري وزوجته
الأمير هاري وزوجته ميجان

توفّر "نتفليكس" اعتباراً من 8 ديسمبر الجاري، المسلسل الوثائقي عن الأمير هاري وزوجته ميجن ماركل، وفق ما أعلنه كاتب سيرتهما اليوم الخميس.

فيما عرضت منصة البث التدفقي مقطعاً ترويجياً قصيراً عن العمل الذي تترقبه العائلة المالكة البريطانية بقلق.

وأوضح كاتب سيرة هاري وميجن أوميد سكوبي أن هذا المسلسل الذي يتوزع على ست حلقات "سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما والصعوبات التي واجهاها".

أما المقطع الترويجي الذي حمل عنوان "هاري وميجن" ، فتضمّن عرضاً لصور بالأبيض والأسود للزوجين مصحوبة بموسيقى درامية، ويظهر فيه هاري قائلاً "لا أحد يرى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة". 

ويضيف "كان علي أن أبذل قصارى جهدي لحماية عائلتي".

وتزامن إعلان عرض المسلسل مع زيارة الأمير وليام وزوجته كايت للولايات المتحدة في ظل استمرار البرودة في علاقته مع شقيقه هاري وميجن اللذين يقيمان حالياً في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي المقطع الترويجي  الذي يصف عرض المسلسل الوثائقي بأنه "حدث عالمي"،  تقول ميجن أيضاً "عندما تكون التحديات كبيرة جداً، أليس من المنطقي سماع جانبنا من القصة؟".

ومن المقرر أن ينشر الأمير هاري في مطلع يناير مذكراته التي يُتوقع أن تكشف هي الأخرى أسراراً محرجة.

سيرة الأمير هاري وزوجته ميجن ماركل نتفليكس مسلسل6حلقات مقطع ترويجي بريطانيا

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