«التنظيم والإدارة»: وظائف شاغرة بـ8 تخصصات في «الأبنية التعليمية»

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، اليوم الخميس، عن وظائف شاغرة فى الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فى تخصصات “نائب مدير الهيئة لشئون الفروع- مدير عام مناطق الصعيد-مدير عام صيانة الالات الدقيقة والحاسب الالى-مدير عام التصميم الانشائى -مدير عام منطقة اسيوط -مدير عام المقايسات -مدير عام منطقة سوهاج -مدير عام منطقة الاسكندرية -مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمى”.

ويبدأ تلقى طلبات شغل الوظائف المعلنة خلال الفترة من 1 وحتى 31 ديسمبر الجاري، حيث تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك الى الامانه الفنية بالاداره العامة لشئون العاملين بمقر الهيئه، مرفق بها المستندات الآتية:

بيان بالانجازات والاسهامات السابقة ومقترحات التطوير بملف مكون من (7 نسخ )

عدد 4 صور شخصيه حديثه.

تقدم الطلبات في موعد أقصاه شهر من تاريخ النشر ولن ينظر الى الطلبات الوارده بالبريد.

ويشترط في المتقدمين استيفاء الشروط التالية..

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول "أ" للمتقدمين من داخل الجهاز الإدارى للدولة، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة، والحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل بالهيئة بتقدير لا يقل عن مقبول، بالإضافة إلى اجتياز برامج التدريب طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقدرة على القيادة والتوجيه.

ويحظر قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، تعيين موظفين جدد فى وظائف حكومية دون إجراء مسابقة مركزية إلكترونية يشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعتمد نتائجها من قبل رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويتولى الجهاز وضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات والمسابقات بدون أدنى تدخل، وكذلك تقييم موظفى الجهاز الإدارى للدولة بهدف التدريب أو الترقى أو تولى المناصب القيادية أو الوظائف العامة أو بناء كوادر الصف الثانى.