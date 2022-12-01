الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء بكر البيومي، مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء عمرو فاروق عبد المجيد، رئيس اللجنة الفنية لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ، معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Egypt Internationa Exhibitions Center  في دورته السادسة والعشرين، بمشاركة شركات محلية وعالمية ومسؤولين من كبار قادة شركات التكنولوجيا.

وخلال جولته بالمعرض تفقد المحافظ جناح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، واستمع إلى شرح تفصيلي عما تقدمه الشبكة من تقنيات في مجال التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية.

وأشاد المحافظ بما تضمنه المعرض من تقنيات حديثة عالمية متطورة، مؤكدا أنها تتماشى مع الاتجاه العام للدولة المصرية، حيث تسعى القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، حيث ستسعى المحافظة للاستفادة من التقنيات المقدمة في المعرض لتحسين منظومة العمل داخل دواوين المحافظة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

يذكر أن دورة هذا العام تشهد إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة مصاحبة، تضم النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، والنسخة الثامنة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الأمن والسلامة العامة DSS، والنسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وعلى صعيد منفصل، أكد رحمي، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية نهطاي قد شارفت على الانتهاء لتحتل بذلك صدارة المشاريع التي تم نهوها، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، لتفقد مشاريع المبادرة في نهطاي، وذلك ضمن جولاته الدورية المستمرة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كل التحديات المحتملة، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة تفقد رحمي موقع إنشاء مركز شباب نهطاي المتكامل، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، كما قام بجولة لمجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، نقطة الحماية المدنية.

وأكد رحمي خلال جولته أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كل المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بمركز زفتى كمرحلة أولى من المبادرة في المحافظة تشمل عدد 943 مشروعًا بإجمالي تكلفة 4068,5 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال بها 80%.

التحول الرقمي الدكتور طارق رحمي الخدمات الحكومية الرئاسية حياة كريمة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المجمع الزراعي البيطري المبادرة الرئاسية حياة كريمة رئيس مركز ومدينة زفتي سلاح الإشارة بالقوات المسلحة مجمع الخدمات الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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