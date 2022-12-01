الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعيين وليد سليمان نائبًا لرئيس قطاع الناشئين بالأهلى.. وفترتا معايشة فى ليفربول وبرشلونة

وليد سليمان
وليد سليمان

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تعيين وليد سليمان، لاعب الأهلي السابق، نائبًا لرئيس قطاع الناشئين، وإعداده ليكون أحد الكوادر المؤهلة بقطاع الكرة في المستقبل القريب.

وبناءً على الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مؤخرًا مع وليد سليمان، سوف يقوم الأخير بمعايشة مع فريق ليفربول الإنجليزي، ثم معايشة أخرى مع برشلونة الإسباني.

هذا فضلًا على قيامه في الفترة الحالية بالحصول على بعض الدراسات من الجامعة الأمريكية، وقبلها حصل على دورة فيفا من جامعة القاهرة.

وفي ذات السياق عقد رئيس النادي اجتماعًا مع كل من خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، ووليد سليمان؛ للاتفاق على آلية العمل والدور الذي سوف يقوم به الأخير خلال الفترة القادمة.

منصب جديد لوليد سليمان فى الاهلى وليد سليمان الاهلى محمود الخطيب وليد سليمان نائبا لقطاع الناشئين

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