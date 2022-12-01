برلمانى: المنصورة الجديدة تتوج جهود الدولة لإنشاء مدن ذكية تجذب الاستثمارات

قال النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن افتتاح المنصورة الجديدة يأتي تتويجًا لجهود الدولة المصرية طوال السنوات الماضية ومنذ 2014، بالعمل على إحداث تنمية عمرانية مستدامة عبر المدن الجديدة، وتطوير العشوائيات، والقضاء على المناطق الخطرة غير الآمنة والنهوض بالبنية التحتية في مختلف ربوع المحافظات.

وصرح: «إن افتتاح المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع والرئة الخضراء لمحافظة الدقهلية، نقلة عمرانية بمختلف المقاييس».

وأوضح علاء قريطم، في تصريحات له اليوم، أن "المنصورة الجديدة" تمثل نافذة بحرية لمنطقة الدلتا السياحية بمواصفات عالمية، وانطلاقة للتنمية الشاملة، وذلك لما تتمتع به من مقومات تؤهلها لتكون نقطة جذب لمختلف المستثمرين والمطورين العقاريين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير ظهير عمراني جديد لمختلف المحافظات، يستوعب الزيادة السكانية ويخدم متطلباتها من إتاحة فرص عمل جديدة ومسكن ملائم وتخفيف الازدحام عن المدن القائمة، فضلًا عن الانطلاق نحو بيئة خضراء، ذكية، ومستدامة، ولذلك جاء التفكير في إنشاء مدينة المنصورة الجديدة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم، بأن المنصورة الجديدة مدينة سياحية بمواصفات عالمية على أرض مصرية، تستوعب أكثر من مليون ونصف المليون نسمة، وتعمل على مراعاة البعد الاجتماعي أيضًا بوجود مشروعات الإسكان المختلفة على أرضها.

وشدد على أن المنصورة الجديدة فخر للمدن الجديدة، التي تشيدها مصر، وأصبحت لها سمعة عالمية في جذب الاستثمارات مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها.

افتتاح المنصورة الجديدة

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، ويتفقد قرية "الحصص" بمركز شربين إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترًا.