الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في إفصاح للبورصة.. «بيراميزا للفنادق» تشتري 40 ألف سهم خزينة

البورصة
البورصة

قالت بيراميزا للفنادق والقرى السياحية "بيراميزا"، إنه تم خلال جلسة أمس الأربعاء تنفيذ عملية شراء أسهم خزينة، وأوضحت في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها اشترت 40 ألف سهم بما يمثل 0.185%.

وسجلت براميزا صافي ربح بلغ 65.49 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 30.55 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت إيرادات الشركة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 360.42 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 162.65 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.

 وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 114%، على أساس سنوي، بدعم نمو الإيرادات.

وكانت بيراميزا سجلت صافي ربح بلغ 11.52 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل خسائر بقيمة 967.9 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب مالكي الشركة المالكة من الأرباح خلال ستة الأشهر الأولى من العام الجاري نحو 11.35 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل خسائر بقيمة 583.88 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.

القرى السياحية القوائم القوائم المالية إيرادات الشركة لقرى السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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