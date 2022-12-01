الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة أوقعت مصابين بالطالبية

جريدة الدستور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طرفي مشاجرة نشبت بينهما بسبب إصدار أحد الطرفين أصوات مرتفعة وتسببه في إزعاج والد أفراد الطرف الثاني بشارع رياض بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بشارع رياض دائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "سائق توك توك، وصديقه "طرف ثان "عامل، شقيقه" بسبب قيام الطرف الأول خلال إصلاح الدراجة النارية الخاصة به بإصدار أصوات مرتفعة مما تسبب في ازعاج والد الطرف الثاني ونشبت بينهما مشاجرة انتهت باصابة سائق التوك توك والعامل وتم ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة طرفي مشاجرة

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